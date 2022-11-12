Тардиф о Кубке мира: «ИИХФ не вовлечена в его подготовку, в каком бы году он ни проходил»

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Президент ИИХФ заявил, что федерация не вовлечена в подготовку к Кубку мира.

НХЛ сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года. Изначально ожидалось, что он состоится в 2024 году. 

«Как я уже говорил ранее, ИИХФ не вовлечена в подготовку Кубка мира, в каком бы году он ни проходил», – сказал Люк Тардиф.

Ранее появилась информация, что Кубок мира может быть перенесен из-за нежелания некоторых стран играть со сборной России.

В прошлый раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады. 

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