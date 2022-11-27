Бедард набрал 3+1 в матче с «Викторией». Фаворит драфта НХЛ возглавил гонку бомбардиров CHL с 53 очками в 24 играх

Фаворит драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард возглавил гонку бомбардиров CHL с 53 очками в 24 играх.

17-летний форвард «Реджайны» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата WHL с «Викторией» (9:5).

В активе нападающего стало 22 шайбы и 31 результативная передача в 24 играх сезона.

Бедард возглавляет бомбардирскую гонку .

Также он вырвался в лидеры гонки среди всех игроков CHL (включает в себя также лиги Онтарио и Квебека), опередив Джордана Дюмея из «Галифакса» (51 очко в 23 играх).