Бедард набрал 3+1 в матче с «Викторией». Фаворит драфта НХЛ возглавил гонку бомбардиров CHL с 53 очками в 24 играх

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Фаворит драфта НХЛ-2023 Коннор Бедард возглавил гонку бомбардиров CHL с 53 очками в 24 играх.

17-летний форвард «Реджайны» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата WHL с «Викторией» (9:5). 

В активе нападающего стало 22 шайбы и 31 результативная передача в 24 играх сезона. 

Бедард возглавляет бомбардирскую гонку Западной хоккейной лиги.

Также он вырвался в лидеры гонки среди всех игроков CHL (включает в себя также лиги Онтарио и Квебека), опередив Джордана Дюмея из «Галифакса» (51 очко в 23 играх). 

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