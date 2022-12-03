17-летний Бедард набирает очки 26 матчей подряд в WHL. У фаворита драфта НХЛ 59 очков в 27 играх
Коннор Бедард набрал очки в 26-м матче подряд в Западной хоккейной лиге.
17-летний нападающий «Реджайны» сделал дубль и был признан первой звездой матча регулярного чемпионата против «Принс Джорджа» (5:1).
В активе канадского форварда стало 26 шайб и 33 результативных передачи в 27 играх сезона.
Только в одной игре этого сезона Бедард не набирал очки – в самой первой, состоявшейся 23 сентября. В том матче форвард нанес 10 бросков по воротам.
Бедард, являющийся фаворитом драфта НХЛ-2023, возглавляет бомбардирскую гонку Западной хоккейной лиги.
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