Михеев сделал дубль в матче с «Монреалем» и стал 2-й звездой. У него 8+7 в 23 играх

Теги Монреаль Ванкувер НХЛ Илья Михеев Хоккей

Илья Михеев сделал дубль в матче с «Монреалем» и стал 2-й звездой.

Форвард «Ванкувера» помог команде совершить камбэк в матче регулярного чемпионата с «Канадиенс» (7:6 ОТ). Его признали 2-й звездой встречи. 

Россиянин прервал серию из 3 матчей без очков. На счету Михеева стало 15 (8+7) баллов в 23 играх сезона. 

Сегодня Илья (17:00, 0:46 – в меньшинстве, полезность «0») нанес 4 броска в створ и применил 1 силовой прием. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные