Михеев сделал дубль в матче с «Монреалем» и стал 2-й звездой. У него 8+7 в 23 играх
Илья Михеев сделал дубль в матче с «Монреалем» и стал 2-й звездой.
Форвард «Ванкувера» помог команде совершить камбэк в матче регулярного чемпионата с «Канадиенс» (7:6 ОТ). Его признали 2-й звездой встречи.
Россиянин прервал серию из 3 матчей без очков. На счету Михеева стало 15 (8+7) баллов в 23 играх сезона.
Сегодня Илья (17:00, 0:46 – в меньшинстве, полезность «0») нанес 4 броска в створ и применил 1 силовой прием.
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