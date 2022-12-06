«Ванкувер» одолел «Монреаль» (7:6 ОТ), уступая 0:4 после первого периода и 5:6 за 2 минуты до конца третьего
«Ванкувер» одолел «Монреаль» (7:6 ОТ), уступая 0:4 после 1-го периода.
«Кэнакс» совершили камбэк в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс».
В первом периоде «Монреаль» забросил 4 безответные шайбы. Затем 5 голов подряд забил «Ванкувер» (Илья Михеев сделал дубль), но «Канадиенс» вновь вышли вперед в третьем периоде, забросив 6-ю шайбу на 57:00.
В овертайм игру перевел Андрей Кузьменко, сравнявший счет (6:6) за 1:25 до сирены. В пятиминутке Элиас Петтерссон забросил победную шайбу уже на 13-й секунде.
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