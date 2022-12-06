«Ванкувер» одолел «Монреаль» (7:6 ОТ), уступая 0:4 после первого периода и 5:6 за 2 минуты до конца третьего

«Ванкувер» одолел «Монреаль» (7:6 ОТ), уступая 0:4 после 1-го периода.

«Кэнакс» совершили камбэк в матче регулярного чемпионата с «Канадиенс».

В первом периоде забросил 4 безответные шайбы. Затем 5 голов подряд забил (Илья Михеев сделал дубль), но «Канадиенс» вновь вышли вперед в третьем периоде, забросив 6-ю шайбу на 57:00.

В овертайм игру перевел , сравнявший счет (6:6) за 1:25 до сирены. В пятиминутке забросил победную шайбу уже на 13-й секунде.