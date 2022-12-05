«Спартак» выменял 17-летнего Марышева у «Северстали» на Никиту Седова

«Спартак» и «Северсталь» совершили обмен.

Московский клуб получил защитника Антона Марышева. Взамен в клуб из Череповца перешел защитник Никита Седов.

17-летний Марышев перед сезоном-2022/23 готовился в составе «Северстали», приняв участие в двух предсезонных турнирах.

В нынешнем сезоне он провел 29 игр за «Алмаз» в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге и набрал 8 (2+6) очков при полезности «+1».

В активе 21-летнего Седова 14 игр за «Спартак» в текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ при полезности «-6».