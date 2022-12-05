Майоров о «Спартаке»: «Миронов отталкивался от своей игры в НХЛ. При нем было много беготни без выдумки, позиционная атака отсутствовала»

оценил работу тренера Игоря Гришина в «Спартаке».

Под руководством нового главного тренера московский клуб одержал 8 побед в последних 9 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Не скажу, что «Спартак» при Игоре Гришине и «Спартак» при Борисе Миронове это небо и земля, но ощутимая разница между командами есть.

Я понимаю Миронова, он в своей тренерской работе отталкивался от собственной игры в . Поэтому при нем команда показывала очень простой хоккей, было много беготни без выдумки. Позиционная атака отсутствовала полностью. никогда так не играл, если обратится к историческим корням красно‑белых.

– Что изменилось при Гришине?

– Появилась позиционная атака. Гораздо лучше стала игра в большинстве. Понятно, что это еще не окончательный вариант, к которому стремится Гришин, но сдвиги есть. Команда молодая, в ней много игроков, которые не были на виду в других клубах. Но на сегодняшний день мне «Спартак» нравится гораздо больше, чем это было при Миронове.

– Гришину удалось вернуть в команду знаменитый спартаковский дух?

– Спартаковский дух возникает не из воздуха. Его создают люди, которые играют в команде. Если такие есть, то и все остальные его чувствуют. Это люди, которые к своему мастерству и желанию победить добавляют искреннюю любовь к клубу. Такими в прежние времена были Старостин, Степанов, Майоров, Нетто, Симонян… А если таких людей нет, то и духа не будет, – считает двукратный олимпийский чемпион.