Майоров о «Спартаке»: «Миронов отталкивался от своей игры в НХЛ. При нем было много беготни без выдумки, позиционная атака отсутствовала»
Борис Майоров оценил работу тренера Игоря Гришина в «Спартаке».
Под руководством нового главного тренера московский клуб одержал 8 побед в последних 9 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Не скажу, что «Спартак» при Игоре Гришине и «Спартак» при Борисе Миронове это небо и земля, но ощутимая разница между командами есть.
Я понимаю Миронова, он в своей тренерской работе отталкивался от собственной игры в НХЛ. Поэтому при нем команда показывала очень простой хоккей, было много беготни без выдумки. Позиционная атака отсутствовала полностью. «Спартак» никогда так не играл, если обратится к историческим корням красно‑белых.
– Что изменилось при Гришине?
– Появилась позиционная атака. Гораздо лучше стала игра в большинстве. Понятно, что это еще не окончательный вариант, к которому стремится Гришин, но сдвиги есть. Команда молодая, в ней много игроков, которые не были на виду в других клубах. Но на сегодняшний день мне «Спартак» нравится гораздо больше, чем это было при Миронове.
– Гришину удалось вернуть в команду знаменитый спартаковский дух?
– Спартаковский дух возникает не из воздуха. Его создают люди, которые играют в команде. Если такие есть, то и все остальные его чувствуют. Это люди, которые к своему мастерству и желанию победить добавляют искреннюю любовь к клубу. Такими в прежние времена были Старостин, Степанов, Майоров, Нетто, Симонян… А если таких людей нет, то и духа не будет, – считает двукратный олимпийский чемпион.
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