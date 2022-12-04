Зинэтула Билялетдинов высказался о возвращении на скамейку «Ак Барса».

Специалист ответил на вопросы после игры с «Динамо» (3:2 ОТ).

– Поделитесь вашими ощущениями от игры.

– Ощущения были хорошие, я давно уже не стоял на лавке, и мне было очень приятно, так близко смотрел нашу игру. Считаю, что ребята играли с хорошей отдачей, где-то иногда желание их перехлестывало, кое-какие вещи забывались. Но это эмоции, потому что желание было большое. Ребята – молодцы, играли до конца и заслуженно победили.

– Расскажите, есть ли понимание, как долго вы будете на скамейке, как будете помогать Юрию Бабенко?

– Постараюсь помогать как себе, буду делать все, что нужно делать. Я все прекрасно понимаю – ребята молодые, поддержка нужна. С моей стороны будет полная поддержка, что я увижу со своей стороны что-то необходимое, будем это делать вместе. На какой срок – посмотрим, во всяком случае на сегодняшний день все вот так.

– С чем связан ваш перерыв в тренерской работе? Вы долго не возвращались.

– Вернулся я, потому что так получилось, потому что произошла такая ситуация с Олегом Валерьевичем [Знарком]. В течение прошлого года генеральный менеджер «Ак Барса» просил, чтобы я вернулся в клуб и помогал на должности советника.

Конечно, я за это время привык бездельничать, и, откровенно говоря, это безделье мне нравилось. В то же время, когда я окунулся в новую работу, она стала приносить мне удовольствие. Мне нравится общение с игроками и тренерами. Я всегда говорю, как чувствую, что я бы сделал. Никогда не навязываю свои мысли, но, во всяком случае, их высказываю. Эта работа мне интересна.

А что я на лавке сегодня – обстоятельства заставили принять такое решение. Сколько это будет длиться – время покажет.

– В спорте всегда есть иерархия. Насколько гармоничными будут ваши отношения с молодыми тренерами, не будет ли перетягивания одеяла?

– Никакого перетягивания одеяла не будет, я буду помогать ребятам. Есть главный тренер, моя задача – помочь. Поэтому я тянуть ничего не буду. Моя задача – помочь, чтобы тренеры чувствовали комфорт и поддержку, – сказал ассистент главного тренера «Ак Барса».