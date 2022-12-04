Билялетдинов подтвердил, что был на тренировке «Ак Барса». На вопрос о работе главным тренером ответил: «Все, давайте, мне некогда»

подтвердил, что был на тренировке .

67-летний специалист присутствовал на занятии команды перед домашним матчем с «Динамо». В данный момент он является советником исполнительного директора казанского клуба по хоккейной вертикали.

– Вас видели на тренировке «Ак Барса», это правда?

– Да, да.

– Вы станете главным тренером?

– Все, давайте, мне некогда, у меня сейчас собрание, – сказал Билялетдинов.

В пятницу «Ак Барс» объявил об уходе Олега Знарка с поста главного тренера клуба. Исполняющим обязанности назначен Юрий Бабенко.

Три финала и два кубка с середняками, перезапуск СКА, последняя победа сборной России. Все это – грандиозная карьера Знарка

Знарок – все! «Ак Барс» решился на смену тренера: команда откровенно валится со звездами в составе

Знарок пришел в «Ак Барс», словно сейчас 2016-й – те же идеи, те же игроки. Измениться не смог или не захотел