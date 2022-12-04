Билялетдинов подтвердил, что был на тренировке «Ак Барса». На вопрос о работе главным тренером ответил: «Все, давайте, мне некогда»
Зинэтула Билялетдинов подтвердил, что был на тренировке «Ак Барса».
67-летний специалист присутствовал на занятии команды перед домашним матчем с «Динамо». В данный момент он является советником исполнительного директора казанского клуба по хоккейной вертикали.
– Вас видели на тренировке «Ак Барса», это правда?
– Да, да.
– Вы станете главным тренером?
– Все, давайте, мне некогда, у меня сейчас собрание, – сказал Билялетдинов.
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