Кузьменко остался без очков в 3-м матче подряд, без бросков – во 2-м. Он сыграл 6:57 в большинстве против «Аризоны»

Теги Ванкувер Аризона НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко остался без очков в 3-м матче подряд, без бросков в створ – во 2-м.

Форвард «Ванкувера» не отметился результативными действиями в матче с «Аризоной» (3:2 ОТ). 

В 24 матчах на его счету 21 (11+10) очко. В трех последних играх – 0 баллов, 1 бросок в створ и «минус 5» по полезности. 

Сегодня Кузьменко провел на льду 18 минут 5 секунд (6:57 – в большинстве, полезность «минус 1») и отметился 1 силовым приемом. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные