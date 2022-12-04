Кузьменко остался без очков в 3-м матче подряд, без бросков – во 2-м. Он сыграл 6:57 в большинстве против «Аризоны»

остался без очков в 3-м матче подряд, без бросков в створ – во 2-м.

Форвард не отметился результативными действиями в матче с «Аризоной» (3:2 ОТ).

В 24 матчах на его счету 21 (11+10) очко. В трех последних играх – 0 баллов, 1 бросок в створ и «минус 5» по полезности.

Сегодня Кузьменко провел на льду 18 минут 5 секунд (6:57 – в большинстве, полезность «минус 1») и отметился 1 силовым приемом.