«Ванкувер» проиграл 2-й матч подряд со счетом 1:5. У Михеева и Кузьменко 0+0, 5 бросков и «минус 9» на двоих в этих играх
Илья Михеев и Андрей Кузьменко не набрали очков в матче с «Флоридой».
«Ванкувер» проиграл «Пантерс» (1:5) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. В прошлой игре клуб уступил «Вашингтону» с таким же счетом.
Форварды «Кэнакс» Илья Михеев и Андрей Кузьменко остались без очков в этих двух играх при «минус 5» у первого и «минус 4» у второго. На двоих они нанесли 5 бросков.
Кузьменко сегодня (17:21, «минус 1») не отметился никакими действиями в протоколе. У Михеева (17:35, «минус 2») – 3 броска в створ.
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