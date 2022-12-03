Покровский о силовых приемах Кузьменко: «Думаю, Андрею сделали замечание – парень мощный, накачанный. Без силовой борьбы там делать нечего»

Валерий Покровский высказался о том, что Андрей Кузьменко делает мало силовых приемов в НХЛ.

– Бывший игрок СКА Кузьменко «прославился» в НХЛ тем, что за почти два месяца не провел ни одного силового приема. И только в начале этой недели открыл свой «счет». Что-то подобное вам встречалось?

– Нет, конечно. Даже Павел Дацюк применял силовые приемы и иногда даже дрался (смеется). Думаю, что Андрею сделали в клубе какое-то замечание в этом плане.

Без силовой борьбы там делать нечего. В тебя будут постоянно втыкаться, провоцировать. Могу рассказать по этому поводу одну историю с известным питерским хоккеистом – Алексеем Егоровым.

– Давайте.

– Из СКА Егоров перешел в «Сан-Хосе», в первом же матче сделал хет-трик, но потом его быстро отправили в фарм-клуб – не вел силовую борьбу.

То же самое произошло и «фарме». Тренер предупредил Алексея, что выведет его из состава, если он не начнет хитовать. Буквально в следующем матче случается драка в формате все на все.

– Хороший повод проявить себя.

– Да, и Алексей, чтобы не обвинили в пассивности, выбрал себе соперника, который стоял спокойно на льду и никого не трогал.

Стянул его майку, и видит – человек без нагрудника. Это оказался один из самых жестких тафгаев данной лиги. Именно поэтому его никто и не цеплял. Первым ударом петербуржец промахнулся, а дальше… Очнулся только в раздевалке.

– Да уж, что называется, попал...

– «Синяки у меня были по всему лицу, – рассказывал потом Алексей. – Но зато меня все стали уважать в команде. Называли бойцом!» Что же касается Кузьменко, то он в принципе парень мощный, накачанный.

И я не замечал, чтобы в СКА он избегал силовой борьбы. Мог и за счет техники обыграть противника, и продавить. Не знаю, почему в НХЛ так получилось. Но раз сейчас начал хитовать, значит, все нормально, – сказал бывший защитник СКА.