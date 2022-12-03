Алексей Терещенко: «Только Хартли может спасти «Ак Барс». Знарок ничего не создал в последние годы»

прокомментировал отставку Олега Знарка с поста главного тренера .

«Причина ухода Знарка одна – неудовлетворительные результаты команды. Как я понимаю, в коллективе не все гладко. Думаю, что это и есть причина.

Оптимальный кандидат на должность тренера? А они есть в России? Думаю, что Зинэтула Хайдярович (Билялетдинов), наверное, не пойдет по понятным причинам. Только Хартли может спасти «Ак Барс».

Дальнейшая карьера Знарка? Все зависит от него и его востребованности. В последние годы, которые Олег Валерьевич проводил в «Спартаке» и «Ак Барсе», он, мягко говоря, не создал ничего», – сказал бывший нападающий сборной России.