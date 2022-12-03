«Сочи» могут оштрафовать на 100 тысяч рублей, потому что Плешков и Уткин поздно приехали на Кубок вызова МХЛ. Вчера хоккеисты играли против минского «Динамо»

могут оштрафовать за несвоевременный приезд Артемия Плешкова и Дмитрий Уткина на Кубок вызова .

Сборная Востока обыграла сборную Запада со счетом 5:2.

«Плешков и Уткин прилетели сегодня практически перед игрой. Плешков отыграл великолепно. Я представляю, как ему было тяжело отыграть два матча подряд. Вчера у них была игра в КХЛ с минским «Динамо», их решили поставить в состав.

У нас есть регламент, есть определенные санкции. Это официальное мероприятие лиги, все должны под это подстраиваться.

Мы специально делаем паузу для того, чтобы ребята могли провести тренировочный процесс – хотя бы одну тренировку, но она что-то дает тренерскому штабу и в плане медийности.

У нас здесь и интервью, и видеосъемки ребят, поэтому санкции будут применены согласно регламенту», – сообщил вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея

Согласно дисциплинарному регламенту при необеспечении участия игроков, вызванных на Неделю звезд хоккея, на клуб может быть наложен штраф в размере 100 тысяч рублей.