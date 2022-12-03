Демидов, Канцеров, Конов и Жуков сыграют от МХЛ в Матче звезд КХЛ

Теги КХЛ МХЛ Матч звезд КХЛ Стальные Лисы Сибирские Снайперы СКА-1946 Кубок Вызова МХЛ Локо-76 Артем Жуков Иван Демидов Хоккей

Стали известны четыре хоккеиста из Молодежной хоккейной лиги, которые сыграют в Матче звезд КХЛ.

Сборная Востока победила сборную Запада (5:2) в игре Кубка вызова МХЛ.

Лучшие игроки матча были названы Артем Жуков («Сибирские Снайперы»), Роман Канцеров («Стальные Лисы»), Владимир Конов («Локо-76») и Иван Демидов (СКА-1946).

В Матче звезд КХЛ Канцеров сыграет за сборную дивизиона Харламова, Конов – за команду дивизиона Чернышева, Жуков – за сборную дивизиона Боброва, Демидов – за команду дивизиона Тарасова.

Звездный уик-энд КХЛ пройдет 10 и 11 декабря в Челябинске.

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