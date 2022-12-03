Демидов, Канцеров, Конов и Жуков сыграют от МХЛ в Матче звезд КХЛ

Стали известны четыре хоккеиста из Молодежной хоккейной лиги, которые сыграют в Матче звезд КХЛ.

Сборная Востока победила сборную Запада (5:2) в игре Кубка вызова .

Лучшие игроки матча были названы Артем Жуков ( ), Роман Канцеров ( ), Владимир Конов ( ) и Иван Демидов ( ).

В Матче звезд КХЛ Канцеров сыграет за сборную дивизиона Харламова, Конов – за команду дивизиона Чернышева, Жуков – за сборную дивизиона Боброва, Демидов – за команду дивизиона Тарасова.

Звездный уик-энд КХЛ пройдет 10 и 11 декабря в Челябинске.