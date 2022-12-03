СКА подтвердил переход Зоркина, набравшего 10 очков в 27 играх КХЛ. «Сочи» получил Ващенко, сыгравшего 2 матча в ВХЛ в этом сезоне
«Сочи» обменял своего самого результативного защитника в СКА.
Питерский клуб официально подтвердил переход 22-летнего Никиты Зоркина в команду.
Сочинцы взамен получили 21-летнего защитника Никиту Ващенко.
Зоркин набрал 10 (4+6) очков при полезности «минус 5» в 27 матчах текущего Фонбет чемпионата КХЛ. В среднем он проводит на льду 20:36.
Зоркин ранее уже выступал за СКА. В сезоне-2020/21 он провел за клуб 6 матчей и сделал 1 результативную передачу.
Ващенко сыграл два матча в текущем сезоне регулярного чемпионата ВХЛ за «СКА-Неву» при игровом времени 10:55. Хоккеист провел два матча в КХЛ – в сезоне-2020/21.
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