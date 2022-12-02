Зернов о шайбе в матче с ЦСКА: «У меня недавно родился сын, гол посвящаю ему. Сейчас много положительных эмоций»
Денис Зернов посвятил сыну свой гол в матче с ЦСКА (2:1).
«Хорошая игра получилась. И у ЦСКА много моментов было, здорово Эдди Паскуале нас подтащил. И в атаке было два хороших момента, реализовали, в третьем периоде выстояли. Все молодчики.
Мой гол? Защитник здорово набросил, отскочила, и в пустые ворота добил. У меня недавно родился сын, сейчас много положительных эмоций. Гол посвящаю сыну!» – сказал нападающий «Металлурга».
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