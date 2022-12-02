Зернов о шайбе в матче с ЦСКА: «У меня недавно родился сын, гол посвящаю ему. Сейчас много положительных эмоций»

посвятил сыну свой гол в матче с (2:1).

«Хорошая игра получилась. И у ЦСКА много моментов было, здорово нас подтащил. И в атаке было два хороших момента, реализовали, в третьем периоде выстояли. Все молодчики.

Мой гол? Защитник здорово набросил, отскочила, и в пустые ворота добил. У меня недавно родился сын, сейчас много положительных эмоций. Гол посвящаю сыну!» – сказал нападающий .