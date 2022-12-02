Форвард «Автомобилиста» Мэйсек забил 25-й гол в сезоне, обновив личный рекорд. Он лучший снайпер КХЛ

Нападающий обновил личный снайперский рекорд.

Форвард забил гол в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:0).

Теперь на его счету 25 шайб в 36 играх сезона. Предыдущее достижение – 24 гола в 61 матче регулярного чемпионата-2019/20.

Всего Мэйсек набрал 39 (25+14) очков в нынешнем сезоне.

Он делит лидерство в списке бомбардиров со Стефаном Да Костой и идет на первом месте среди лучших снайперов сезона в КХЛ.