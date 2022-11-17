Мэйсек о Дацюке: «Все знают, что он может на льду. Это настоящее величие. Невероятное владение шайбой, очень высокий хоккейный интеллект»

поделился мнением о Павле Дацюке.

– Не так давно вы играли вместе с Павлом Дацюком. Всем известны его хоккейные таланты, но что вы можете сказать о том, каким он был за пределами льда. Может быть, помните какие-то из его советов?

– Да, как вы и сказали, все знают, что Павс может на льду. Это настоящее величие. Невероятное владение шайбой, очень высокий хоккейный интеллект.

За пределами льда он довольно спокойный. Он много занимался упражнениями на земле. Что касается советов, не назову что-то конкретное. Но это в целом очень круто – находиться рядом с будущим членом Зала славы НХЛ. Он и сейчас приходит посмотреть на большинство наших игр – здорово осознавать этот факт, – сказал нападающий