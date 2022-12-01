Гендиректор «Трактора»: «Игорь Ефимов воспитал Шестеркина и других мастеров. У него огромный опыт»

прокомментировал изменения в тренерском штабе «Трактора».

«Текущее положение дел «Трактора» в турнирной таблице не устраивает никого: ни руководство, ни болельщиков, поэтому нами было принято решение об усилении тренерского штаба.

Алексей Чикалин и освобождены от своих обязанностей. Места ассистентов займут Андрей Соколов и Игорь Ефимов.

Андрей Соколов в сезонах-2017-2019 уже работал ассистентом в «Тракторе» и отлично себя зарекомендовал, завоевав в Челябинске бронзовые медали в 2018 году. За него говорят богатый опыт, умение поставить игру в меньшинстве и координировать действия команды в обороне.

Игорь Ефимов – наставник с 15-летним стажем работы в различных командах, воспитавший в «Крыльях Советов» Игоря Шестеркина и других мастеров уровня ведущих российских лиг. До Ефимов в являлся помощником в «Локомотиве», СКА и ХК «Сочи», а также главным тренером и ассистентом в юниорских сборных России и олимпийской сборной. У него огромный опыт работы как с состоявшимися хоккеистами, так и с молодыми игроками, который, несомненно, пригодится в «Тракторе», – сказал генеральный директор клуба.

Челябинский клуб проиграл 4 из 5 последних матчей. На данный момент «Трактор» занимает девятое место в таблице Востока, набрав 33 очка после 37 игр.