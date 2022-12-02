Гендиректор «Трактора» об усилении: «Это сложно – никто не хочет давать ценные активы. А трансферы ради трансферов мы делать не хотим»

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Гендиректор «Трактора» Иван Савин заявил, что клуб не хочет делать трансферы ради трансферов.

«Мы не будем останавливаться только на введении в штаб новых ассистентов. Это не единственные изменения, которые мы планируем.

Однако согласен с тем, что усилиться трансферами сложно – никто не хочет давать ценные активы.

А трансферы ради трансферов мы делать не хотим. Точки роста мы видим внутри нашей команды», – сказал Савин в эфире программы «На связи» на КХЛ ТВ.

 

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