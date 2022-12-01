Кудашов о матче с «Витязем»: «Сыграли хорошо, за исключением реализации моментов. Качество игры улучшается»

прокомментировал победу в матче против (3:2 ОТ).

– Если сравнивать [эту] и прошлую игру, то это небо и земля, конечно. Сыграли хорошо, за исключением реализации моментов. При таком количестве нужно забивать. Ситуация давит, торопятся, нервничают. Эту удачу надо заработать, заслужить, перетерпеть. Радует качество игры, оно улучшается.

– Повели во втором периоде, имели столько моментов, но не забили, а «Витязь» из ничего забросил свою шайбу. Не показалось, что чуть-чуть упустили нить игры, занервничали?

– Да, возможно и так. Не бывает, чтобы все игры были на одной волне, чтобы вообще не отдавать преимущество. Любой гол, скажем так, прибивает. С другой стороны, я видел лавку, все были спокойны. Ребята знали, что они будут продолжать работать в том направлении, о котором мы с ними разговаривали.

– После неудачной игры в меньшинстве против «Динамо-Минск» – идеально сыграли. Что удалось подкрутить за эти 48 часов?

– Каждое неравенство разбирается, анализируется и меняется что-то. На самом деле, эти две игры были особенными. За минувшие 30 матчей мы пропустили 10 шайб в меньшинстве, а за последние две игры – 7. Сами понимаете, что цифры немного несопоставимы. Какие-то детали и мелочи подкрутили. Да и пропущенные шайбы бьют игрокам по мозгам, сразу появляется другой уровень ответственности.

– Вы сказали, что поправить игру в меньшинстве несложно, что вы имели тогда в виду?

– Меньшинство, по большому счету, стоячая игра в своей зоне. Все сводится к тому, куда развернуть клюшку, как заблокировать шайбу. Самоотверженность, правильное расположение, какие-то такие стандартные моменты.

– Как проходит восстановление ?

– Затрудняюсь с ответом. Он катается, но там нельзя выходить рано. Даже если Богдан будет раньше времени готов, мы его все равно не выпустим, – сказал главный тренер .