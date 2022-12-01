Алексей Кудашов: «У «Динамо» пошли болезни. Смотрим, кто живой, а кто нет, стали на тренировки выпускать расширенный состав»

после матча с «Витязем» (3:2 ОТ) рассказал о ситуации с больными в «Динамо».

«Не будет ли шапкозакидательского настроя перед матчем с «Куньлунем», который сейчас много проигрывает? Вы знаете, что я вам скажу? У нас состав ровный – у нас больше нет никого. Вот кто играл, это все игроки. У нас пошли болезни, [вчера] тоже трое, по-моему. Какой тут может быть шапкозакидательский настрой?

Приходишь с утра, а тебе говорят, что этого и этого нет. Или даже после раскатки. Уже откатались – и люди вылетают.

Мы сейчас стали уже на тренировки выпускать расширенный состав, потому что не знаешь, что будет с заявкой на игру. Уже смотрим, кто живой, а кто нет», – сказал главный тренер .