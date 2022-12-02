Эттинджер о Робертсоне: «Ему нравится работать с вратарями, он любит делать наши упражнения. Хочет учиться забивать»

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Джейк Эттинджер сказал, что Джейсон Робертсон любит тренироваться с вратарями. 

Сегодня «Даллас» разгромил «Анахайм» (5:0) в регулярном чемпионате НХЛ. Робертсон сделал хет-трик и лидирует в гонке снайперов НХЛ с 22 шайбами в 24 играх. 

«Он игрок первого звена и мог бы пользоваться этим – выходить на лед последним и так далее. Но тут все наоборот. 

Он любит делать вратарские упражнения. Ему нравится тренироваться с нами, но я думаю, что он делает это, потому что хочет учиться забивать.

Как мы видим, это работает. Значит, ему стоит продолжать в том же духе», – сказал вратарь «Старс». 

Кто бы мог подумать, что этот парень будет забивать больше всех и набирать очки как Макдэвид! Знакомимся с Джейсоном Робертсоном

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