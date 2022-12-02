Робертсон, Джохансен и Мартинук – звезды дня в НХЛ

Джейсон Робертсон, Райан Джохансен и Джордан Мартинук – звезды дня в .

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Первая звезда – форвард с хет-триком в ворота «Анахайма» (5:0). Он лидирует в гонке снайперов с 22 шайбами в 24 играх.

Вторая звезда – форвард с 3 (2+1) очками в матче с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).

Третья звезда – форвард «Каролины» Джордан Мартинук с хет-триком в ворота «Сент-Луиса» (6:4).