Робертсон, Джохансен и Мартинук – звезды дня в НХЛ
Джейсон Робертсон, Райан Джохансен и Джордан Мартинук – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Первая звезда – форвард «Далласа» Джейсон Робертсон с хет-триком в ворота «Анахайма» (5:0). Он лидирует в гонке снайперов с 22 шайбами в 24 играх.
Вторая звезда – форвард «Нэшвилла» Райан Джохансен с 3 (2+1) очками в матче с «Нью-Джерси» (4:3 ОТ).
Третья звезда – форвард «Каролины» Джордан Мартинук с хет-триком в ворота «Сент-Луиса» (6:4).
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