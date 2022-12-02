Робертсон стал 1-й звездой ноября в НХЛ, Ванечек – 2-й, Марнер – 3-й
Джейсон Робертсон, Витек Ванечек и Митч Марнер – звезды ноября в НХЛ.
Лига подвела итоги второго месяца регулярного чемпионата.
Первая звезда – форвард «Далласа» Джейсон Робертсон. В 14 матчах в рамках календарного месяца он набрал 26 (15+11) очков.
Вторая звезда – вратарь «Нью-Джерси» Витек Ванечек. В 10 матчах в минувшем месяце он одержал 8 побед при 93,0% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,13.
Третья звезда – форвард «Торонто» Митч Марнер. Игрок набирал очки в каждом из 15 матчей месяца (6+14). Он повторил рекорд клуба по продолжительности результативной серии (18 игр).
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