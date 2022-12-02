Робертсон стал 1-й звездой ноября в НХЛ, Ванечек – 2-й, Марнер – 3-й

Джейсон Робертсон, Витек Ванечек и Митч Марнер – звезды ноября в .

Лига подвела итоги второго месяца регулярного чемпионата.

Первая звезда – форвард Джейсон Робертсон. В 14 матчах в рамках календарного месяца он набрал 26 (15+11) очков.

Вторая звезда – вратарь Витек Ванечек. В 10 матчах в минувшем месяце он одержал 8 побед при 93,0% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,13.

Третья звезда – форвард . Игрок набирал очки в каждом из 15 матчей месяца (6+14). Он повторил рекорд клуба по продолжительности результативной серии (18 игр).