Сергей Мозякин: «ЦСКА играет в хоккей, который мне не очень интересно смотреть. «Торпедо» – интересно. В хоккее должна быть красота»

признался, что ему не симпатизирует стиль хоккея .

– Сейчас хоккей поменялся. Смотрю матчи «Торпедо», мне интересно смотреть. Там ребята реально творят на льду.

Пасы 50/50 – это же интересно: когда проходят, получается красиво. Смотрим другие команды – не буду называть, – даже неинтересно смотреть. Вот реально.

ЦСКА играет в хоккей, который мне не очень интересно смотреть. А вот за в прошлом году мне было интересно смотреть.

– Противники вам скажут – результат. Прошлый финал ЦСКА – Металлург. Системный хоккей принес победу.

– Хорошо. С результатом все понятно. По игре, по системности... Был момент, когда реально сами отдали и все. Какой-то системности не вижу. Мы же обыгрывали ЦСКА.

Мы потом с Радуловым разговаривали, на базе сборной сидели. Я говорю: «Блин, я знал, что мы выиграем, я тебе один раз проиграл, когда в Мытищах был». Он говорит: «Блин, не поверишь, я тоже об этом думал».

– может дать новую моду в на такой хоккей?

– Я надеюсь. Мне интересно следить за работой Игоря Ларионова. Правильные вещи говорит.

Там пожил, посмотрел все и сейчас пытается сюда принести это. Мне хотелось бы, чтобы «Торпедо» доказало, что хоккей должен быть все же для болельщиков, должна быть красота, интерес, – сказал бывший нападающий «Металлурга».