Вратарь «Вегаса» Томпсон – главный претендент на «Колдер Трофи», Бенирс и Пинто – в топ-3 (NHL.com)

Вратарь Логан Томпсон – главный претендент на «Колдер Трофи».

Официальный сайт провел предварительное голосование по итогам четверти сезона. В нем приняли участие 14 авторов ресурса, каждый называл пятерку кандидатов. Голоса считались по системе 5-4-3-2-1.

25-летний голкипер «Голден Найтс» назван главным претендентом на приз лучшему новичку (62 балла, 11 первых мест). В 14 матчах сезона он одержал 11 побед (92,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,30).

Второе место занял форвард (52 балла, 2 первых места). У 20-летнего игрока 14 (6+8) очков в 20 играх.

Третье место занял форвард «Оттавы» (35 баллов, 1 первое место). У 22-летнего игрока 9 (8+1) баллов в 19 играх.

Также в бюллетенях были упомянуты защитник Джейк Сэндерсон ( , 26 баллов), защитник «Баффало» Оуэн Пауэр (15), форвард «Аризоны» Матиас Маччелли (11), вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер (3), форвард «Анахайма» Мэйсон Мактавиш (2), защитник «Монреаля» Кайден Гуле (1).