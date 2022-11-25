Вратарь «Вегаса» Томпсон – главный претендент на «Колдер Трофи», Бенирс и Пинто – в топ-3 (NHL.com)
Вратарь «Вегаса» Логан Томпсон – главный претендент на «Колдер Трофи».
Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование по итогам четверти сезона. В нем приняли участие 14 авторов ресурса, каждый называл пятерку кандидатов. Голоса считались по системе 5-4-3-2-1.
25-летний голкипер «Голден Найтс» назван главным претендентом на приз лучшему новичку (62 балла, 11 первых мест). В 14 матчах сезона он одержал 11 побед (92,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,30).
Второе место занял форвард «Сиэтла» Мэттью Бенирс (52 балла, 2 первых места). У 20-летнего игрока 14 (6+8) очков в 20 играх.
Третье место занял форвард «Оттавы» Шэйн Пинто (35 баллов, 1 первое место). У 22-летнего игрока 9 (8+1) баллов в 19 играх.
Также в бюллетенях были упомянуты защитник Джейк Сэндерсон («Оттава», 26 баллов), защитник «Баффало» Оуэн Пауэр (15), форвард «Аризоны» Матиас Маччелли (11), вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер (3), форвард «Анахайма» Мэйсон Мактавиш (2), защитник «Монреаля» Кайден Гуле (1).
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