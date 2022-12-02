Форвард СКА Комаров о голе «Северстали» в меньшинстве: «Когда сравниваешь, команда становится более заряжена»

Теги Северсталь СКА КХЛ Никита Комаров Хоккей

Никита Комаров оценил победу СКА над «Северсталью» (4:3 ОТ).

«Тяжелый выдался матч, много удалений, эмоционально тяжеловато он дался. Но все хорошо – выиграли, идем дальше.

Мой гол в меньшинстве? Конечно, это и индивидуально добавляет эмоций, и на команду передается. Тем более при счете 1:2, когда сравниваешь, команда становится более заряжена, что и произошло», – сказал нападающий СКА.

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