Ротенберг о 4:3: «Праздник удался! Ребята молодцы, «Северсталь» была прижата к стенке. Для них это была игра жизни, они бились как могли»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матча против «Северстали»

Петербургский клуб одержал победу в игре Фонбет Чемпионата КХЛ благодаря голу в овертайме (4:3 ОТ). 

«Всех – со Всероссийским днем хоккея, праздник удался!

Ребята молодцы, соперник был прижат к стенке, мы понимали, что они будут стараться делать все возможное ради победы. У них есть задача выйти в плей-офф, поэтому они бились как могли, сыграли очень самоотверженно. Да, у нас не все получилось, но это праздник хоккея, яркая победа в овертайме.

Отдельная благодарность болельщикам и команде за самоотверженную игру. Для «Северстали» это была игра жизни, нам пришлось преодолевать сложности. После первого периода был серьезный разговор в раздевалке, ребята вышли и забили хорошие голы. Будем работать, нам есть что улучшать.

В овертайме выиграли вбрасывание, два раза сохранили шайбу. Мы просили бросать только в том случае, если есть стопроцентный момент, так и сделали, поздравив тем самым друг друга и болельщиков с праздником», – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг: «Хоккей – король среди всех зимних видов спорта, самый популярный и интересный из них»

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