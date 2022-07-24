Мозякин будет директором по развитию молодежи в «Металлурге»

будет директором по развитию молодежи в .

Об этом сообщил вице-президент магнитогорского клуба .

«Мозякин будет директором клуба по развитию молодежи. Еще не приехав сюда, он запросил информацию по тренерскому штабу [молодежных команд], просмотр игр команд всех возрастов.

Естественно, он будет отвечать за подготовку молодежи и комплектование, по его рекомендации будем решать, кого отдавать в «Стальные лисы». Инициатива шла от нас, человек отдохнул, готов работать. Настроен он очень хорошо», – описал ситуацию функционер.

Мозякин завершил игровую карьеру в июле 2021 года.

Нападающий выступал за «Металлург» с 2011-го. В составе команды он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

Мозякин остается рекордсменом чемпионатов России и по набранным очкам, заброшенным шайбам и голевым передачам. Хоккеист также является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008, 2009).