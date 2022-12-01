Патрик Кэйн сделал 764-ю передачу в НХЛ и вышел на 4-е место в истории среди игроков из США, обойдя Челиоса
Патрик Кэйн сделал передачу в матче НХЛ с «Эдмонтоном» (4:5).
Теперь на счету форварда «Чикаго» 1197 (433+764) очков в 1129 играх в лиге в карьере.
Он превзошел достижение Криса Челиоса (763 передачи) и вышел на единоличное четвертое место в истории среди уроженцев США по ассистам в НХЛ.
Третье место занимает Брайан Лич (781), второе – Майк Модано (813). Рекорд принадлежит Филу Хаусли (894).
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