Патрик Кэйн сделал 764-ю передачу в НХЛ и вышел на 4-е место в истории среди игроков из США, обойдя Челиоса 

Патрик Кэйн сделал передачу в матче НХЛ с «Эдмонтоном» (4:5).

Теперь на счету форварда «Чикаго» 1197 (433+764) очков в 1129 играх в лиге в карьере.

Он превзошел достижение Криса Челиоса (763 передачи) и вышел на единоличное четвертое место в истории среди уроженцев США по ассистам в НХЛ.

Третье место занимает Брайан Лич (781), второе – Майк Модано (813). Рекорд принадлежит Филу Хаусли (894).