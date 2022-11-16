Таварес забросил 400-ю шайбу в НХЛ. Он 13-й действующий игрок с таким достижением

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Капитан «Торонто» Джон Таварес забросил 400-ю шайбу в НХЛ.

32-летний форвард отличился в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (5:2). 

На счету Тавареса стало 18 (9+9) очков в 17 играх текущего сезона. Всего в лиге – 913 (400+513) очков в 966 матчах. 

Джон стал 13-м действующим игроком с 400+ шайбами.

Также в списке Александр Овечкин (788 голов в 1292 матчах), Сидни Кросби (524 в 1124), Стивен Стэмкос (489 в 938), Евгений Малкин (451 в 997), Эрик Стаал (441 в 1302), Патрик Кэйн (432 в 1122), Джо Павелски (430 в 1184), Джефф Картер (420 в 1183), Зак Паризе (413 в 1159), Патрис Бержерон (408 в 1232), Кори Перри (407 в 1192), Фил Кессел (402 в 1220). 

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