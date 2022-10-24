Директор «Металлурга»: «Рашников интересуется делами клуба еще больше, чем раньше. Спасибо, что команда существует с бюджетом прошлого года, несмотря на санкции»

Спортивный директор поблагодарил за поддержку клуба.

– На домашнем матче с «Авангардом» присутствовал президент клуба Виктор Рашников. Чувствуете у него прежнюю заинтересованность в команде?

– Надо сказать огромное спасибо Виктору Филипповичу за то, что команда, несмотря на санкции, существует с бюджетом прошлого года.

Делами клуба он интересуется еще больше, чем раньше. Постоянно звонит мне, Илье Петровичу (Воробьеву), Сергею Алексеевичу Ласькову. Интересуется делами команды.

Наутро после матча с «Авангардом» он позвонил Сергею Алексеевичу и уточнил, какие травмы у Фисенко и Керри.

Большая благодарность нашему президенту за то, что держит команду и не сократил финансирование, – сказал .