Директор «Металлурга»: «Рашников интересуется делами клуба еще больше, чем раньше. Спасибо, что команда существует с бюджетом прошлого года, несмотря на санкции»
Спортивный директор «Металлурга» поблагодарил Виктора Рашникова за поддержку клуба.
– На домашнем матче с «Авангардом» присутствовал президент клуба Виктор Рашников. Чувствуете у него прежнюю заинтересованность в команде?
– Надо сказать огромное спасибо Виктору Филипповичу за то, что команда, несмотря на санкции, существует с бюджетом прошлого года.
Делами клуба он интересуется еще больше, чем раньше. Постоянно звонит мне, Илье Петровичу (Воробьеву), Сергею Алексеевичу Ласькову. Интересуется делами команды.
Наутро после матча с «Авангардом» он позвонил Сергею Алексеевичу и уточнил, какие травмы у Фисенко и Керри.
Большая благодарность нашему президенту за то, что держит команду и не сократил финансирование, – сказал Сергей Гомоляко.
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