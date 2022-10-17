Вице-президент «Металлурга» о Рябыкине: «Есть проблемы в защите, хотели усилиться. Анализировали работу Дмитрия именно как помощника Хартли»

объяснил причины назначения в тренерский штаб .

«Кандидатуру помощника в тренерский штаб мы подбирали больше месяца, были определенные наметки.

Помимо Рябыкина российских кандидатов не было, только иностранные. Мы не лучшие по игре в меньшинстве, есть проблемы по игре в защите, поэтому хотели усилить этот компонент.

Негативные результаты Рябыкина в «Авангарде» не повлияли на наше решение. Мы анализировали его работу именно как помощника главного тренера в штабе . А такая серия в качестве главного тренера – с кем не бывает…

Переговоры с Дмитрием проходили в течение двух дней, человеку надо было подумать.

Сегодня на раскатке нормально отработал, а что касается работы в , то, как говорится, и «не боги горшки обжигают». Нормально все», – сказал вице-президент магнитогорского клуба.