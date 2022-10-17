Вице-президент «Металлурга» о Рябыкине: «Есть проблемы в защите, хотели усилиться. Анализировали работу Дмитрия именно как помощника Хартли»

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Сергей Ласьков объяснил причины назначения Дмитрия Рябыкина в тренерский штаб «Металлурга».

«Кандидатуру помощника в тренерский штаб мы подбирали больше месяца, были определенные наметки.

Помимо Рябыкина российских кандидатов не было, только иностранные. Мы не лучшие по игре в меньшинстве, есть проблемы по игре в защите, поэтому хотели усилить этот компонент.

Негативные результаты Рябыкина в «Авангарде» не повлияли на наше решение. Мы анализировали его работу именно как помощника главного тренера в штабе Боба Хартли. А такая серия в качестве главного тренера – с кем не бывает…

Переговоры с Дмитрием проходили в течение двух дней, человеку надо было подумать.

Сегодня на раскатке нормально отработал, а что касается работы в «Авангарде», то, как говорится, и «не боги горшки обжигают». Нормально все», – сказал вице-президент магнитогорского клуба.

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