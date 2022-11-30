«Лос-Анджелес» поместил Петерсена на драфт отказов. Его зарплата – 5 млн долларов в год, он отразил 12 из 16 бросков в игре с «Сиэтлом»

поместил на драфт отказов голкипера с зарплатой 5 миллионов долларов в год.

«Кингс» отправили вратаря на прохождение процедуры драфта отказов.

Петерсен выставлен на драфт отказов на следующий день после матча регулярного чемпионат против (8:9 ОТ), в котором вратарь отразил 12 из 16 бросков.

В нынешнем сезоне 28-летний голкипер провел 10 матчей, пропуская в среднем 3,75 шайбы и отражая 86,8% бросков.

Соглашение американского вратаря с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитано до конца сезона-2024/25.