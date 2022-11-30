9:8 в исполнении «Сиэтла» и «Лос-Анджелеса» – самый результативный матч с овертаймом в истории НХЛ

9:8 от «Сиэтла» и «Лос-Анджелеса» – самый результативный матч с овертаймом в истории НХЛ.

«Кракен» одержал победу над «Кингс» (9:8 ОТ) в самом результативном матче текущего регулярного чемпионата.

Ранее в истории НХЛ в матчах с овертаймами никогда не забивалось больше 16 шайб. При этом в нескольких матчах был зафиксирован счет 8:8.

Впервые так сыграли «Нью-Йорк Американс» и «Монреаль Марунс» в 1936 году, в последний раз – «Баффало» и «Нью-Джерси» в 1992 году.

Отметим, что в период с 1942 по 1983 годы овертаймы в матчах регулярного чемпионата НХЛ не проводились.

Рекорд НХЛ по числу голов для обеих команд за один матч – 21 («Монреаль» и «Торонто» сыграли 14:7 в 1920 году, «Эдмонтон» и «Чикаго» – 12:9 в 1985 году).

«Сиэтл» обыграл «Лос-Анджелес» (9:8 ОТ). Такой счет зафиксирован в 5-й раз в истории НХЛ и впервые с 2011 года