«Сиэтл» обыграл «Лос-Анджелес» (9:8 ОТ). Такой счет зафиксирован в 5-й раз в истории НХЛ и впервые с 2011 года

обыграл (9:8 ОТ) – такой счет в всего лишь в 5-й раз.

«Кракен» и «Кингс» выдали самый результативный матч в текущем регулярном чемпионате (17 шайб).

Предыдущий матч с 17 шайбами был в феврале этого года, когда «Торонто» справился с «Детройтом» (10:7).

А вот счет 9:8 в истории НХЛ зафиксирован всего лишь в 5-й раз.

В 1981 году «Торонто» обыграл с таким счетом «Чикаго», «Квебек» справился с «Эдмонтоном». В 1982 году «Филадельфия» была сильнее «Калгари», а в 2011 году «Виннипег» одолел с «Филадельфию».

При этом в первых трех матчах такой счет был зафиксирован в основное время. Практика проведения овертаймов была возобновлена в НХЛ в 1983 году.

Рекорд НХЛ по числу голов для обеих команд за один матч – 21 («Монреаль» и «Торонто» сыграли 14:7 в 1920 году, «Эдмонтон» и «Чикаго» – 12:9 в 1985 году).