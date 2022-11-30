Тренер «Ак Барса» Бабенко о матче с «Сибирью»: «В составе будут точечные изменения. Надо выходить на каждую смену и делать то, о чем договариваемся»
Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против «Сибири».
Игра состоится сегодня, 30 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
– Сегодня от «Ак Барса» следует ждать другой игры, нежели в Новосибирске?
– Мы неплохо начали матч в Новосибирске: повели в счете, имели хороший рисунок игры.
Если мы продолжим в том же духе, уберем ненужные удаления, которые нам сломали тот матч, будем играть агрессивно в зоне соперника, то у нас возникнут перспективные моменты у чужих ворот.
– Как не потерять концентрацию?
– Надо выходить на каждую смену и делать то, о чем договариваемся. Чтобы ты и твои партнеры понимали, чего ждать дальше.
– Планируются изменения в составе?
– Будут точечные изменения, – сказал Юрий Бабенко.
Комментарии