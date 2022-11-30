Тренер «Ак Барса» Бабенко о матче с «Сибирью»: «В составе будут точечные изменения. Надо выходить на каждую смену и делать то, о чем договариваемся»

Тренер высказался в преддверии матча против .

Игра состоится сегодня, 30 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

– Сегодня от «Ак Барса» следует ждать другой игры, нежели в Новосибирске?

– Мы неплохо начали матч в Новосибирске: повели в счете, имели хороший рисунок игры.

Если мы продолжим в том же духе, уберем ненужные удаления, которые нам сломали тот матч, будем играть агрессивно в зоне соперника, то у нас возникнут перспективные моменты у чужих ворот.

– Как не потерять концентрацию?

– Надо выходить на каждую смену и делать то, о чем договариваемся. Чтобы ты и твои партнеры понимали, чего ждать дальше.

– Планируются изменения в составе?

– Будут точечные изменения, – сказал .

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