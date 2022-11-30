Галимов о матче против «Сибири»: «Ак Барсу» нужно настроиться, провести хороший первый период, тогда все будет отлично»

поделился ожиданиями от матча против .

Игра состоится сегодня, 30 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

– Что нужно сделать, чтобы взять реванш у «Сибири»?

– Да, в Новосибирске был сложный матч, уступили. Вся поездка получилась тяжелой, игры шли через день, сейчас вот опять 5 матчей подряд через день.

Думаю, нам нужно настроиться, вновь провести хороший первый период, тогда все будет отлично.

– Две последние победы подстегнут команду?

– Конечно.

– В чем нужно прибавить «Ак Барсу», чтобы сегодня обыграть гостей?

– В Новосибирске у соперника была хорошая поддержка трибун: там всем неприятно играть. Любая атака, бросок – трибуны ревут, невольно стараешься держаться от них подальше. А сегодня нас будут гнать вперед наши болельщики. Мы отдохнули, так что игра пройдет на хороших скоростях, – сказал нападающий .