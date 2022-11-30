Галимов о матче против «Сибири»: «Ак Барсу» нужно настроиться, провести хороший первый период, тогда все будет отлично»

Теги Ак Барс Сибирь КХЛ Артем Галимов Хоккей

Артем Галимов поделился ожиданиями от матча против «Сибири».

Игра состоится сегодня, 30 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

– Что нужно сделать, чтобы взять реванш у «Сибири»?

– Да, в Новосибирске был сложный матч, уступили. Вся поездка получилась тяжелой, игры шли через день, сейчас вот опять 5 матчей подряд через день.

Думаю, нам нужно настроиться, вновь провести хороший первый период, тогда все будет отлично.

– Две последние победы подстегнут команду?

– Конечно.

– В чем нужно прибавить «Ак Барсу», чтобы сегодня обыграть гостей?

– В Новосибирске у соперника была хорошая поддержка трибун: там всем неприятно играть. Любая атака, бросок – трибуны ревут, невольно стараешься держаться от них подальше. А сегодня нас будут гнать вперед наши болельщики. Мы отдохнули, так что игра пройдет на хороших скоростях, – сказал нападающий «Ак Барса».

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