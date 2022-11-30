Галимов о матче против «Сибири»: «Ак Барсу» нужно настроиться, провести хороший первый период, тогда все будет отлично»
Артем Галимов поделился ожиданиями от матча против «Сибири».
Игра состоится сегодня, 30 ноября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
– Что нужно сделать, чтобы взять реванш у «Сибири»?
– Да, в Новосибирске был сложный матч, уступили. Вся поездка получилась тяжелой, игры шли через день, сейчас вот опять 5 матчей подряд через день.
Думаю, нам нужно настроиться, вновь провести хороший первый период, тогда все будет отлично.
– Две последние победы подстегнут команду?
– Конечно.
– В чем нужно прибавить «Ак Барсу», чтобы сегодня обыграть гостей?
– В Новосибирске у соперника была хорошая поддержка трибун: там всем неприятно играть. Любая атака, бросок – трибуны ревут, невольно стараешься держаться от них подальше. А сегодня нас будут гнать вперед наши болельщики. Мы отдохнули, так что игра пройдет на хороших скоростях, – сказал нападающий «Ак Барса».
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