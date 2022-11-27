Кристина Агилера была на матче «Питтсбург» – «Торонто» и сделала фото с Кросби. Певица с детства симпатизирует «Пингвинс»

Кристина Агилера посетила матч – и сделала фото с .

«Добро пожаловать домой», – подписала фото пресс-служба клуба.

Пятикратная обладательница премии «Грэмми» выросла в Питтсбурге и с детских лет симпатизирует «Пингвинс».

В детстве она не один раз исполняла национальный гимн на спортивных мероприятиях в городе, включая матчи финала Кубка Стэнли 1992 года между «Питтсбургом» и «Чикаго» (4-0).

Победу в сегодняшнем матче одержали «Лифс» (4:1).

Фото: твиттер «Питтсбурга».