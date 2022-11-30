Павел Денисов: «У «Северстали» одна цель – выигрывать каждый матч»

высказался об игре «Северстали» в сезоне-2022/23.

– Позади уже почти половина чемпионата. Как можешь оценить выступление клуба в этом сезоне?

– В принципе мы играем неплохо. Выкладываемся в каждой игре на максимум, просто в некоторых моментах никак не получается забросить.

– В домашней игре против «Трактора» ты забросил первую шайбу за «Северсталь», однако гол получился курьезным – это был рикошет от соперника. Не испортилось ли впечатление от первой шайбы?

– Гол в любом случае есть гол. Это здорово. Если шайба оказалась в воротах, то значит, заработал.

– Сейчас в лиге играют на двух типах площадок: на финской и на североамериканской. Различается ли манера игры в зависимости от типа площадки?

– На канадской меньше времени на принятие решений, там все проходит очень быстро. Но наши задачи всегда остаются прежними – выходить и биться. Мне лично больше нравится канадская, когда больше движения и драйва.

– Какие цели команда ставит перед собой до конца этого года?

– У нас одна цель – выигрывать каждый матч. Мы будем стараться ее выполнить как до Нового Года, так и после, – сказал защитник .