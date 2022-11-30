Экс-директора «Адмирала» Спокойнова осудили на 4,5 года колонии за хищения из бюджета в размере 62,5 млн рублей

Экс-директора Спокойнова осудили на 4,5 года колонии за хищения из бюджета.

Фрунзенский районный суд Владивостока назначил 4,5 года колонии общего режима экс-директору «Адмирала» Илье Спокойнову по делу о хищении бюджетных средств. Также ему назначен штраф в размере 500 тысяч рублей.

Функционер был взят под стражу еще в 2017 году, а с 2018 года находился под домашним арестом.

По версии следствия, с мая 2014 по июнь 2016 года Спокойнов организовал хищение бюджетных денег, на которые должно было покупаться оборудование для универсальных спортивных площадок краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы.

Деньги были выделены в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края на 2013-2020 годы».

Считается, что Спокойнов и его подельники похитили в общей сложности около 62,5 миллиона рублей.