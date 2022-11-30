Хуснутдинов набрал 20+ очков первым в сезоне КХЛ среди игроков не старше 20 лет

Теги Северсталь СКА Торпедо лимит на молодых игроков Марат Хуснутдинов Александр Суворов Максим Федотов Хоккей

Форвард СКА Марат Хуснутдинов набрал 3 (2+1) очка в матче с «Сочи» (5:2).

Нападающий стал первым из лимитчиков, преодолевших отметку в 20 баллов в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В 36 играх на счету Хуснутдинова 21 (7+14) очко.

Вторым среди игроков 2002 г.р. и младше идет форвард «Северстали» Александр Суворов – 16 (10+6). Третье место у защитника «Торпедо» Максима Федотова – 14 (5+9).

В этом сезоне клубы КХЛ могут включать в заявку на матч дополнительно одного игрока 2002 года рождения или моложе и одного — 2003 года рождения или моложе.

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