Хуснутдинов набрал 20+ очков первым в сезоне КХЛ среди игроков не старше 20 лет

Форвард СКА Марат Хуснутдинов набрал 3 (2+1) очка в матче с «Сочи» (5:2).

Нападающий стал первым из лимитчиков, преодолевших отметку в 20 баллов в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В 36 играх на счету Хуснутдинова 21 (7+14) очко.

Вторым среди игроков 2002 г.р. и младше идет форвард – 16 (10+6). Третье место у защитника – 14 (5+9).

В этом сезоне клубы КХЛ могут включать в заявку на матч дополнительно одного игрока 2002 года рождения или моложе и одного — 2003 года рождения или моложе.