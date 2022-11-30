Леонтьев про 1:5 от «Амура»: «Много ошибались, сами создавали сопернику голевые моменты. Может, накопилась усталость в поездке, но это не оправдание»

Олег Леонтьев высказался после матча против (1:5).

«Много ошибались, сами создавали сопернику голевые моменты. Свои же шансы не реализовали, не смогли пробить вратаря. Может быть, накопилась усталость в поездке, но это не оправдание – надо выходить и сражаться. Тем более это наши прямые конкуренты.

Впереди домашняя серия, будем готовиться к ней. Надеюсь, все заболевшие и травмированные вернутся в строй. Почему сменили вратаря за пять минут? Мы выходим на лед, чтобы выигрывать. Даже если игра складывается не в нашу пользу, мы верим в победу до последнего.

Думали ли о замене Тихомирова на Кислицына по ходу матча? Если дадим Антону сыграть, то целый матч, с самого начала. А тут – два периода холодный был, не очень хорошо вратарю в такой ситуации вступать в игру», – сказал главный тренер .