Хайруллин установил рекорд результативности, набрав 33 очка в 34 играх за СКА. В «Нефтехимике» было 32 балла в 46 матчах

установил личный рекорд результативности.

26-летний нападающий СКА отметился голевой передачей в игре Фонбет чемпионата против «Сочи» (5:2).

Таким образом, на его счету Хайруллина стало 33 (15+18) очка в 34 матчах.

Прежнее достижение форварда – 32 (17+15) балла в 46 играх регулярного чемпионата-2021/2022 в составе .

Хайруллин перешел в СКА в прошедшее межсезонье. Сообщалось, что питерский клуб заплатил нижнекамцам 90 миллионов рублей в качестве компенсации за игрока.