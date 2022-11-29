Хайруллин установил рекорд результативности, набрав 33 очка в 34 играх за СКА. В «Нефтехимике» было 32 балла в 46 матчах
Марат Хайруллин установил личный рекорд результативности.
26-летний нападающий СКА отметился голевой передачей в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Сочи» (5:2).
Таким образом, на его счету Хайруллина стало 33 (15+18) очка в 34 матчах.
Прежнее достижение форварда – 32 (17+15) балла в 46 играх регулярного чемпионата-2021/2022 в составе «Нефтехимика».
Хайруллин перешел в СКА в прошедшее межсезонье. Сообщалось, что питерский клуб заплатил нижнекамцам 90 миллионов рублей в качестве компенсации за игрока.
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