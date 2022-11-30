Овечкин мог сделать хет-трик в матче с «Ванкувером», но попал в штангу, бросив по пустым воротам

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Александр Овечкин мог сделать хет-трик в игре с «Ванкувером», но не попал в пустые ворота.

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кэнакс» (5:1), а в концовке имел возможность забросить 3-ю шайбу. 

Когда канадский клуб снял вратаря, Овечкин наносил бросок по пустым воротам, но шайба попала в штангу. 

Овечкин забил 792-й и 793-й голы в НХЛ. До Хоу – 8 шайб, до Гретцки – 101

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