Овечкин сделал 2-й дубль в сезоне – опять «Ванкуверу». Он стал 1-й звездой матча: 5 бросков, 2 перехвата и «+2» за 15:48

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Александр Овечкин сделал 2-й дубль в сезоне – опять в ворота «Ванкувера».

Капитан «Вашингтона» забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Кэнакс» (5:1). 

Дубль стал для россиянина вторым в текущем сезоне (и 160-м за карьеру в лиге), причем первый тоже был в матче против «Ванкувера»

Сегодня Овечкин (15:48, 0:44 – в большинстве, полезность «+2») нанес 5 бросков в створ и сделал 2 перехвата. Его признали первой звездой матча. 

В 24 играх сезона на его счету стало 23 (13+10) очка при общей полезности «минус 12».

Овечкин забил 792-й и 793-й голы в НХЛ. До Хоу – 8 шайб, до Гретцки – 101

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