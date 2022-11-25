Форвард СКА Хайруллин о КХЛ: «Команды выровнялись, проходных встреч нет. Все игры кость в кость»

Форвард СКА Марат Хайруллин высказался о поражении от «Локомотива» (1:2 ОТ).

Оно стало для команды из Санкт-Петербурга шестым в последних 8 матчах.

– С чем связано малое количество шайб в основное время матча?

– Играли против очень сильного соперника, который хорошо действует в обороне. Мы уже успели друг друга изучить по ходу сезона. В третьем периоде мы их дожали, могли выигрывать. Немного нам не хватило.

– По ходу сезона можете ли сказать, что «Локомотив» стал сильнее?

– Они всегда хорошо играют, всегда в пятерке лучших команд. У них хороший тренер, хорошие игроки. Бывают спады у всех команд. Чемпионат в этом году тяжелый, невозможно всегда побеждать.

– С какой командой самые сложные в матчи в этом сезоне? Кого можете назвать основным соперником?

– Думаю, ЦСКА, , «Динамо» – наши основные конкуренты, с ними всегда сложные игры. Да и в Восточной конференции есть сильные команды. В принципе, проходных встреч нет, команды выровнялись, играть интереснее. Все игры кость в кость, – сказал Хайруллин