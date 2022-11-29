Генменеджер «Далласа»: «Хинтц – двусторонний центр, доказавший, что является одним из лучших на своей позиции в НХЛ»

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Генеральный менеджер «Далласа» прокомментировал подписание нового 8-летнего контракта с Роопе Хинтцом.

Среднегодовая зарплата финского нападающего по восьмилетнему соглашению составит 8,45 млн долларов.

«Роопе – динамичный двусторонний центрфорвард, доказавший, что является одним из лучших на своей позиции в НХЛ.

Он стал одним из наших самых универсальных игроков, который оказывает влияние как на спецбригады, так на игру в равных составах. Тренерский штаб может рассчитывать на него в любой ситуации.

Нам повезло, что Роопе будет выступать за нашу команду еще восемь лет. С нетерпением рассчитываем его дальнейший рост как игрока», – сказал Джим Нилл.

Хинтц набрал 24 (8+16) очка при полезности «плюс 13» в 22 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ. Он делит с Джо Павелски третье место в списке лучших бомбардиров «Старс».

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